ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಗುರುವಾರ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 18:30 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 18:30 IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಗುರುವಾರ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06:51
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:02
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01-30 : 03-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಗುರುವಾರ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಅನುರಾಧ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸಧನು
