IND vs SA 4th T20: ಮಂಜಿನ ಆಟದ ಮುಂದೆ ನಡೆಯದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪಂದ್ಯ

<p><strong>ಲಖನೌ:</strong> ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ–20 ಸರಣಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯವು ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ. </p><p>ಲಖನೌನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಏಕನಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಪಂದ್ಯವು ಭಾರಿ ಮುಸುಕು ಹಾಗೂ ವಿಪರೀತ ಮಂಜು ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದಿದ್ದರಿಂದ ಟಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗದೇ ರದ್ದುಗೊಂಡಿತು. </p><p>9.25ರ ತನಕ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದರೂ, ವಾತಾವರಣವು ತಿಳಿಯಾಗದ ಕಾರಣ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫ್ರಿ ರಿಚಿ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರು. </p><p>ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗಾಯಾಳಾಗಿದ್ದ ಉಪನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತ ತಂಡವು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2–1ರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಡಿ.19ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ. </p>