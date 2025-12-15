ಶನಿವಾರ, 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಭಾನುವಾರ, 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 18:30 IST
Last Updated : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 18:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06:52
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:05
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಸಾಯಂಕಾಲ 04-30 : 06-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಭಾನುವಾರ, 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಪೂರ್ವಾಷಾಢ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸಧನು
