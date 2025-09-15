ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Homehoroscopepanchanga
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:24 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:24 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06:23
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:28
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:30 – 09:00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಮೃಗಶಿರ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುವರ್ಷ
  • ಮಾಸಸಿಂಹ
Panchanga
