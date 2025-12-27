ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:30 IST
Last Updated : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-55
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-08
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-00 - 10-30 ,
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ
  • ಸಂವತ್ಸರವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸಧನು
