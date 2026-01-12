ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 0:00 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 0:00 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
07:00
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:17
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:30 ರಿಂದ 09-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಸೋಮವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಸ್ವಾತಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸಧನು
