<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಭೋಪಾಲದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 14ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಬೋಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ 3 ಚಿನ್ನ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 11 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>17 ರಾಜ್ಯಗಳ 1,150 ಆಟಗಾರರು ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟು 106 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರೇಸ್ಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು 2 ಸಾವಿರ ಮೀ. ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದರೆ, 500 ಮೀ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 2 ಚಿನ್ನ, ತಲಾ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಂಚು ಜಯಿಸಿತು. 200 ಮೀ. ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಮಹೇಶ್ ಎಂ.ಎಸ್., ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ವೀರಮುತ್ತು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿತ್ತು.</p>