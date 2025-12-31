ಬುಧವಾರ, 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehoroscopepanchanga
ADVERTISEMENT

ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಬುಧವಾರ, 31 ಡಿಸೆಂಬರ್, 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 1:00 IST
Last Updated : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 1:00 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಬುಧವಾರ, 31 ಡಿಸೆಂಬರ್, 2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-57
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-10
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-00 - 01-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಬುಧವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಕೃತ್ತಿಕಾ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸಧನು
Panchanga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT