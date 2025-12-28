ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 6, ಶುಕ್ರವಾರ

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 18:30 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 18:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
07:00
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:29
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 – 12:00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 6, ಶುಕ್ರವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಹಸ್ತ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸಮಕರ
