<p><strong>ಲಂಡನ್</strong>: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. </p>.<p>34 ವರ್ಷದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲಗಣ್ಣಿಗೆ ಚೆಂಡಿನ ಪೆಟ್ಟಿನಿಂದ ಆಗಿರುವ ಗಾಯವಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಲಗಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಉರಿಯೂತವಾಗಿರುವುದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ತುಟಿಗೂ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಮೂಗಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನೆಟ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅವರು ನೆಟ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಸಹ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡು ಬಂದು ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ಗೆ ಬಡಿದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ಆ್ಯಷಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸೋತಿತ್ತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>