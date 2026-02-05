<p><strong>ಮೋದಿನಗರ</strong>: ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪದಕ ವಿಜೇತ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಗುರುರಾಜ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೀನಿಯರ್ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಪುರುಷರ 60 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>ಕುಂದಾಪುರದ ಗುರುರಾಜ ಪೂಜಾರಿ, ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಗುರುವಾರ ಒಟ್ಟು 269 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕ ಎತ್ತಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಸ್ನಾಚ್ನಲ್ಲಿ 119 ಕೆ.ಜಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 150 ಕೆ.ಜಿ. ಎತ್ತಿದರು.</p>.<p>2018ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳ 56 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಪೂಜಾರಿ, 2022ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 61 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕ ಎತ್ತಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.‘</p>.<p>ಮಣಿಪುರದ ರಿಶಿಕಾಂತ ಸಿಂಗ್ ಸ್ನಾಚ್ನಲ್ಲಿ 119 ಕೆ.ಜಿ. ಎತ್ತಿ ಹೋರಾಟ ನೀಡಿದರೂ, ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 147 ಕೆ.ಜಿ. ಎತ್ತಿ (ಒಟ್ಟು 266 ಕೆ.ಜಿ) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಎಸ್. ಗುರು ನಾಯ್ಡು (265 ಕೆ.ಜಿ) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>