ಬುಧವಾರ, 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಬುಧವಾರ 1, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-23
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-17
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-00 01-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಪೂರ್ವಾಷಾಢ
  • ಸಂವತ್ಸರ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಶರತ್
  • ಮಾಸಕನ್ಯಾ
