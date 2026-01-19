ಸೋಮವಾರ, 19 ಜನವರಿ 2026
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ: ಸೋಮವಾರ, 19 ಜನವರಿ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ: 19 ಜನವರಿ 2026
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
07 : 01
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06 : 21
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07-30 -09-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಸೋಮವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಉತ್ತರಾಷಾಢ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸಮಕರ
