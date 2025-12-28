ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 9 ಜನವರಿ 2026 ಶುಕ್ರವಾರ

Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 18:37 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 18:37 IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 9 ಜನವರಿ 2026 ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
07-00
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-16
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 -12-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 9 ಜನವರಿ 2026 ಶುಕ್ರವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಉತ್ತರಫಲ್ಗುನಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ ಋತು
  • ಮಾಸಧನು ಮಾಸ
Panchanga
