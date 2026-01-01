ಬುಧವಾರ, 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಗುರುವಾರ, 01 ಜನವರಿ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 21:09 IST
Last Updated : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 21:09 IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಗುರುವಾರ, 01 ಜನವರಿ 2026
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-57
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-11
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01-30 - 03-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಬುಧವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರರೋಹಿಣಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸಧನು
Panchanga
