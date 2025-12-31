ಶಿಲಾರೋಹಣ: ಅಮೀರಾಗೆ ಚಿನ್ನ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ದೆಹಲಿಯ ಅಮೀರಾ ಖೋಸಲಾ ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ‘ಯವನಿಕಾ’ದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ 29ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಆರೋಹಣ (ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್) ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಿಲಾರೋಹಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಉತ್ತರ ವಲಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಅವರು 83.8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸಮದ್ ಅವರು 50 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳೊಡನೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದರು. ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಗುಂತಾಸ್ ಕೌರ್ ಚಾಬಡಾ (24.8) ಅವರು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಹಸ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>