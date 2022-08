ಗುಜರಾತ್‌ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಎಎಪಿ 

ಗಾಂಧಿನಗರ: ಈ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗುಜರಾತ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (ಎಎಪಿ) ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಎಎಪಿಯು ಈಗಲೇ ಚುನಾವಣೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ.

Aam Aadmi Party (AAP) releases the second list of nine candidates for the Gujarat Assembly elections to be held this year. https://t.co/KxFGqnFj1e pic.twitter.com/EDxcHX16z1

— ANI (@ANI) August 18, 2022