ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: ಯುವತಿಯ ಸ್ನೇಹ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಮತಾಂತರಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದವ 7 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ

ಲಖನೌ: ಯುವತಿಯ ಸ್ನೇಹ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಆಕೆಯನ್ನು ಬಲವಂತದಿಂದ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ವಿದ್ಯಮಾನ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಾಜೀಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಆರೋಪಿಗೆ ಈ ಮೊದಲೇ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, 7 ಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ (ಐಪಿಸಿ) ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತಾಂತರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಅನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಡೆದಿದ್ದೇನು?: ಅಬೀದ್‌ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಆದಿತ್ಯ ಸಿಂಗ್‌ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಯುವತಿಯ ಸ್ನೇಹ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಕೆಯ ಜತೆ ಸಲುಗೆಯಿಂದಿರುವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯು ಅದನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿ ಬಲವಂತದಿಂದ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಲಖನೌ ಎಸಿಪಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಆತನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು 7 ಮಕ್ಕಳಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯು ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಎಂದೂ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಎಸಿಪಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ‘ಎಎನ್‌ಐ’ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

