ಮಲೆಯಾಳಂ ಮಾತಾಡಬಾರದೆಂಬ ಸುತ್ತೋಲೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ ದೆಹಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ನವದೆಹಲಿ: ನರ್ಸ್‌ಗಳು ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು, ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ದೆಹಲಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದು ಶನಿವಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಅದು ವಿವಾದಕ್ಕೀಡಾಗಿ, ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಜನರಿಂದ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಲೇ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಲಯಾಳ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನರ್ಸ್‌ಗಳು ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಸಹಾಯಕ ಭಾವ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ನರ್ಸಿಂಗ್‌ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಮಲಯಾಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೇ ನರ್ಸಿಂಗ್‌ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಮಲಯಾಳ ನಿಷೇಧದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೊಸ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ, ಜೈರಾಮ್‌ ರಮೇಶ್‌ ಮತ್ತು ಶಶಿ ತರೂರ್‌, ಸಿಪಿಎಂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೀತಾರಾಮ್‌ ಯೆಚೂರಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಟಾಮ್‌ ವಡಕ್ಕನ್‌ ಮುಂತಾದ ನಾಯಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Malayalam is as Indian as any other Indian language.

Stop language discrimination! pic.twitter.com/SSBQiQyfFi

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 6, 2021