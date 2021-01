ನವದೆಹಲಿ: ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪದ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಆತಂಕದ ಮಧ್ಯೆ 246 ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಲಂಡನ್‌ನಿಂದ ಹೊರಟ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನವು ನವದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದೆ.

ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಕೊರೊನಾ ವೈರಾಣು ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೂ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಮಾನಯಾನವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಧಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಜನವರಿ 7ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಬ್ರಿಟನ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ನಡುವಣ ವಿಮಾನಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇಂದು (ಶುಕ್ರವಾರ) ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ಲಂಡನ್‌ನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದೆ.

ಭಾರತದಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್‌ಗೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಬುಧವಾರದಂದೇ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಿ ಕೋವಿಡ್-19 ವೈರಸ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 73ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

The flight operations between India and the United Kingdom resumed today after a week of suspension due to new Covid strain. The first flight carrying 256 passengers arrived in Delhi today from London.

