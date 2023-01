ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ವಾಹನಗಳು

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ: ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಂಚರಪಾಲಂ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವಾರು ವಾಹನಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್‌ಐ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

Andhra Pradesh | Several vehicles were gutted in fire at the police impound lot in the Kancharapalem PS area

An investigation is being done. CCTV footage of PS premises is being examined. 24 bikes, one auto & one car burnt down in the incident: DCP Zone 2, Visakhapatnam (15.01) pic.twitter.com/bDfTvn7IWA

