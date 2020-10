ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನೌಕೆ ನಿರೋಧಕ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು (ಎಎಸ್‌ಎಚ್‌ಎಂ) ಐಎನ್‌ಎಸ್‌ ಕೋರಾ ನೌಕೆಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಷಿಪಣಿ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ನಿಖರವಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಅದನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದೆ.

ಕುಶಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ, ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಐಎನ್‌ಎಸ್‌ ಪ್ರಬಲ್‌ ನೌಕೆಯಿಂದ ಗುರಿಯತ್ತ ಚಿಮ್ಮಿದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 23ರಂದು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

