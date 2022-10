₹ 50 ಸಾವಿರ ನಾಣ್ಯ ನೀಡಿ ಬೈಕ್‌ ಖರೀದಿಸಿದ ಅಸ್ಸಾಂ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಗೌಹಾಟಿ: ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ ಕರೀಂಗಂಜ್ ನಿವಾಸಿ ಸುರಂಜನ್ ರಾಯ್ ತಾವು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಬೈಕ್‌ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುರಂಜನ್ ರಾಯ್ ಅವರು ₹ 50 ಸಾವಿರ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಬೈಕ್‌ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೈಕ್‌ ಶೋ ರೂಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬರ್ನೂಲಿ ಪೌಲ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Suranjan Roy, a resident of Assam's Karimganj purchased his dream bike with sack full of savings in coins

“He had Rs 50,000 of coins&wanted to buy the bike in finance by depositing the amount as downpayment. We delivered the bike to him,” said Barnali Paul, staff of the showroom pic.twitter.com/yYUiHstGSa

— ANI (@ANI) October 31, 2022