ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಘೇಂಡಾಮೃಗಗಳ ಕೊಂಬು ದಹಿಸಿದ ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರ!

ಗುವಾಹಟಿ: ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಘೇಂಡಾಮೃಗಗಳ 2479 ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಕಾಜಿರಂಗಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ.

ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ್ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ‘ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ. ಘೇಂಡಾಮೃಗಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲ. ಅವು ನಮ್ಮ ಅಸ್ಮಿತೆ. ಅವುಗಳ ಕೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಔಷಧಿ ಗುಣ ಇದೆ ಎಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿದು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದ 2479 ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಲಹೆ ಮೇಲೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ನಡೆ‘ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

94 ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಪಾರಂಪರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಘೇಂಡಾಮೃಗಗಳ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Today is a historic day for Assam & India. We have taken an extraordinary step of burning stockpile of 2479 horns of single-horned Rhinos, first-of-its-kind globally in volume terms, pursuing vision of Hon PM Sri @narendramodi of putting an end to poaching in Assam 1/2@PMOIndia pic.twitter.com/4SuN0XuCWB

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 22, 2021