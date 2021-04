ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆ: ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೋಜ್ ತಿವಾರಿ ಸೇರಿ ಕಣದಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಇಂದು 4ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಬಾಬುಲ್ ಸುಪ್ರಿಯೊ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯ ಆಪ್ತ ಪಾರ್ಥಾ ಚಟರ್ಜಿ ಮತ್ತಿತರ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದ ಕೂಚ್ ಬೆಹಾರ್ ಮತ್ತು ಅಲಿಪುರ್ದುರ್, ದಕ್ಷಿಣದ 24 ಪರಗಣ, ಹೌರಾ ಮತ್ತು ಹೂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 44 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ 370 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ಚಿತ್ರತಾರೆಯರು, ಸಂಸದರು, ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಮಾರು 16,000 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯ ಸುಮಾರು 80,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಹಣಾಹಣಿ ಇರುವುದು ಟೋಲಿಗಂಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಬಂಗಾಳಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಹೃದಯ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಟೋಲಿಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಬಾಬುಲ್ ಸುಪ್ರಿಯೊ ಅವರು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಅರುಪ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

BJP candidate from Kolkata's Tollygunge, Babul Supriyo arrives at Gandhi Colony Bharati Balika Vidyalaya, where party's polling agent wasn't being given entry. He says, "He has ID but wasn't being allowed by Presiding Officer. We showed his details from website. He's allowed now" pic.twitter.com/iKfTmYTQuS

— ANI (@ANI) April 10, 2021