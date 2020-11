Covid-19 India Update: ಶೇ 92.32ರಷ್ಟು ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ

ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 47, 638 ಹೊಸ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 670 ಸೋಂಕಿತರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 84,11,724 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, 1,24,985 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

77,65,966 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದು, 5,20,773 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.

With 47,638 new #COVID19 infections, India's total cases surge to 84,11,724. With 670 new deaths, toll mounts to 1,24,985.

Total active cases are 5,20,773 after a decrease of 7,189 in last 24 hrs.

Total cured cases are 77,65,966 with 54,157 new discharges in the last 24 hrs. pic.twitter.com/iTi5fIh5Sw

— ANI (@ANI) November 6, 2020