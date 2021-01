ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತುಮುತ್ತ 45,000 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಜನವರಿ 29 ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರತೆಯ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಫೋಟ ಸಾಧನ (ಐಇಡಿ) ಸ್ಫೋಟಿಸಿತ್ತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್‌ನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸ್ಫೋಟದ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತುಮುತ್ತ 45,000 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಎನ್‌ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಘಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ...

ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್‌ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಲ್ ತಂಡವು ಶನಿವಾರದಂದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬ್‌ನಿಂದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಳಿದು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಾತ್ರವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ ಜೈಷ್-ಉಲ್-ಹಿಂದ್ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆ

ಸ್ಫೋಟ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಮರದ ಹಿಂದೆಯಿದ್ದ ರಹಸ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸೈಬರ್‌ಕ್ರೈಮ್ ವಿಭಾಗ, ಸೈಬರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

A half-burnt cloth and polythene bag recovered from the explosion site near the Israel Embassy is being examined by the authorized agencies. Its link to the incident is yet to be ascertained: Delhi Police sources pic.twitter.com/zdJaqreRf0

— ANI (@ANI) January 30, 2021