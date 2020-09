ದೆಹಲಿ: 173 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮಜೆಂಟಾ ಲೈನ್ ಮೆಟ್ರೊ ಸಂಚಾರ ಪುನರಾರಂಭ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೋವಿಡ್‌–19ನಿಂದಾಗಿ ಐದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೊ ಸೇವೆ ಮಜೆಂಟಾ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.

‘ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ (ಮೆಟ್ರೊ) ಜಿತೇಂದ್ರ ಮಣಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ‘ಕೋವಿಡ್‌ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನುಸಾರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲು ಕಾರ್ಪೊರೆಷನ್‌ (ಡಿಎಂಆರ್‌ಸಿ) ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲುಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-1 ಗಂಟೆ, ಸಂಜೆ 4–10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚೆರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಮಜೆಂಟಾ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಡಿಎಂಆರ್‌ಸಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

With the people of Delhi NCR efficiently following our safety guidelines, we have successfully begun operations on the magenta and grey lines today. Take precautions and travel safe! #MetroBackOnTrack pic.twitter.com/BUK7k84oYu — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) September 11, 2020

Delhi: Magenta Line of the #DelhiMetro is operational from today; Visuals from Hauz Khas Metro Station. "Our main aim to make sure passengers maintain social distancing & wear face masks. So far, no violation of norms has been noticed," says DCP (Metro) Jitendra Mani. pic.twitter.com/iwJVD8MY1d — ANI (@ANI) September 11, 2020