ದೆಹಲಿ, ಜಮ್ಮು, ಪಂಜಾಬ್‌ ಸೇರಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಭೂಕಂಪನ

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಭೂಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಜಮ್ಮು, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ನೋಯ್ಡಾ, ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 10: 34ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ 6.1 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Tremors felt in Delhi and Punjab

Earthquake tremors felt in parts of Delhi. pic.twitter.com/fTL2yK9bcD

An earthquake of magnitude 6.1 on the Richter scale hit Amritsar, Punjab at 10:34pm today: National Centre for Seismology

— ANI (@ANI) February 12, 2021