ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಬಸ್, ಟ್ರಕ್ ನಡುವೆ ಅಪಘಾತ– 14 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಭೋಪಾಲ್: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರೆವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಹಾಸಿ ಪಹರಿ ಬಳಿ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, 14 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಎನ್‌ಐ ಟ್ವೀಟಿಸಿದೆ.

40 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 20 ಜನರನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್‌ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ಗೋರಖ್‌ಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದು, ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಎಂದು ರೆವಾ ಎಸ್‌ಪಿ ನವನೀತ್ ಭಾಸಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

MP | 14 dead, 40 injured in a collision b/w a bus & trolley near Suhagi Pahari in Rewa. Of the 40 injured, 20 admitted to a hospital in Prayagraj (UP). Bus was going from Hyderabad to Gorakhpur. All people on the bus are reportedly the residents of UP: Navneet Bhasin, SP Rewa pic.twitter.com/z7M8AhKJWJ

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) October 22, 2022