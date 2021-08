ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ

ನವದೆಹಲಿ: ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್‌ ಮಾಂಡವೀಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದವರು ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ +91-9013151515ಗೆ 'covid certificate' ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ MyGov ಕೊರೊನಾ ಸಹಾಯವಾಣಿಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

Revolutionising common man's life using technology!

Now get #COVID19 vaccination certificate through MyGov Corona Helpdesk in 3 easy steps.

📱 Save contact number: +91 9013151515

🔤 Type & send 'covid certificate' on WhatsApp

🔢 Enter OTP

Get your certificate in seconds.

— Office of Mansukh Mandaviya (@OfficeOf_MM) August 8, 2021