ನವೆದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್‌ಗಿಂತ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಹೇರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭಾನುವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಲೂಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿರುವ ರಾಹುಲ್, ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಮಿತ್ರರ ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್‌ಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು, ಜನರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನುಇನ್ಪೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಸಹಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುವ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಶೇಕಡವಾರು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Raise taxes on people, cut taxes for Mitron - the ‘natural course' of action for suit-boot-loot sarkar. pic.twitter.com/xl5BKLfvTI

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 21, 2022