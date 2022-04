ನವದೆಹಲಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರನ್ನು 'ಕಾಮಿಡಿಯನ್' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ರೆಹಮ್‌ ಖಾನ್‌ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಇಮ್ರಾನ್‌ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ. ಅವರಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. 'ದಿ ಕಪಿಲ್‌ ಶರ್ಮಾ ಶೋ' ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕ ನವಜೋತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಸಿಧುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್‌ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕೂರಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ರೆಹಮ್‌ ಖಾನ್‌ ಹೇಳಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

Imran Khan is a good comedian & he should share stage with Navjot Singh Sidhu on Kapil Sharma’s show. : Imran’s ex wife Reham Khan pic.twitter.com/apkvei4Gle

— Ashish (@aashishNRP) April 14, 2022