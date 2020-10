Covid-19 India Update: 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 44,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 44,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 80 ಲಕ್ಷ ಸಮೀಪಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್‌–19 ದೃಢಪಟ್ಟ 43,893 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 79,90,322 ತಲುಪಿದ್ದು, ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಈವರೆಗೂ 1,20,010 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 508 ಜನ ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 58,439 ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ 72,59,509 ಜನ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲೀಗ 6,10,803 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 90.85ರಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 1.50ರಷ್ಟಿದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 27ರ ವರೆಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10,54,87,680 ಗಂಟಲು ದ್ರವ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್‌–19 ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ 10,66,786 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಸಿಎಂಆರ್‌ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 16ರಂದು ಕೋವಿಡ್‌–19 ದೃಢಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 50 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 28ರಂದು 60 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 11ರಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 70 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿತು.

#CoronaVirusUpdates:

📍Total #COVID19 Cases in India (as on October 28, 2020)

▶️90.85% Cured/Discharged/Migrated (72,59,509)

▶️7.64% Active cases (6,10,803)

▶️1.50% Deaths (1,20,010)

Total COVID-19 confirmed cases = Cured/Discharged/Migrated+Active cases+Deaths pic.twitter.com/Ez4uPvwaZe

— #IndiaFightsCorona (@COVIDNewsByMIB) October 28, 2020