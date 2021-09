Covid-19 India Update: 27,254 ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣ, 219 ಸಾವು

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 27,254 ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, 219 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಒಟ್ಟು ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3.32 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 4.42 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

India reports 27,254 new #COVID19 cases, 37,687 recoveries and 219 deaths in last 24 hours, as per Health Ministry.

Total cases: 3,32,64,175

Active cases: 3,74,269

Total recoveries: 3,24,47,032

Death toll: 4,42,874

Total Vaccination : 74,38,37,643 (53,38,945 in last 24 hours) pic.twitter.com/XYgrQdIr0t

— ANI (@ANI) September 13, 2021