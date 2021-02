Covid-19 India Updates: 12,408 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ, 120 ಜನ ಸಾವು

ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 12,408 ಹೊಸ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 120 ಸೋಂಕಿತರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1,08,02,591 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, 1,54,823 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

1,04,96,308 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, 1,51,460 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.

India reports 12,408 new COVID-19 cases, 15,853 discharges, and 120 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 1,08,02,591

Total discharges: 1,04,96,308

Death toll: 1,54,823

Active cases: 1,51,460

Total Vaccination: 49,59,445 pic.twitter.com/wJKda00F8K

— ANI (@ANI) February 5, 2021