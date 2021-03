Covid-19 India Update: ಹೊಸದಾಗಿ 25,320 ಪ್ರಕರಣ, 2. 97 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 25,320 ಹೊಸ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 161 ಸೋಂಕಿತರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1,13,59,048 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, 1,58,607 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

India reports 25,320 new #COVID19 cases, 16,637 recoveries, and 161 deaths in the last 24 hours

1,04,48,406 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, 1,63,353 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಈವರೆಗೆ 2. 97 (2,97,38,409) ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

The cumulative number of #COVID19 vaccine doses administered in the country crossed 2.91 crores (2,91,92,547) on March 13, says Union Health Ministry

— ANI (@ANI) March 13, 2021