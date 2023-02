ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾತೃಭಾಷಾ ದಿನ: ಭಾಷೆ ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ –ಅಮಿತ್ ಶಾ

ನವದೆಹಲಿ: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾತೃಭಾಷಾ ದಿನವಾದ ಇಂದು (ಫೆ.21) ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ಅವರು ಜನತೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾತೃಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಜನರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ, ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Mother language-based multilingual education plays an essential role in fostering respect for diversity & inclusion.

Join us to demand multilingual education for ALL learners!

Happy #MotherLanguageDay! 😃https://t.co/8IndXt4Tsx pic.twitter.com/WxbBANMISx

