ತುತ್ತು ನೀಡುವ ಕೈಗಳನ್ನೇ ಕಚ್ಚುತ್ತಿರುವರು; ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿಂದಕರಿಗೆ ಜಯಾ ಚಾಟಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಮನರಂಜನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅ‍ಪಖ್ಯಾತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ, ನಟಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್‌ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ನಟ ರವಿ ಕಿಶನ್‌ ಸೋಮವಾರ, 'ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಚಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ' ಎಂದಿದ್ದರು. ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್‌ ಸಹ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ್ನು 'ಚರಂಡಿ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸದೆಯೇ 'ಅವರಿಗೆ ತುತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕೈಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಕಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಯ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮವೇ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಿದೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಚರಂಡಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, 'ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಚರಂಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ...' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

People in the entertainment industry are being flogged by social media. People who made their names in the industry have called it a gutter. I completely disagree. I hope that govt tells such people not to use this kind of language: MP Jaya Bachchan in Rajya Sabha pic.twitter.com/3OkeUrXnqP

— ANI (@ANI) September 15, 2020