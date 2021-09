ಕೇರಳದ ಬಾಲಕಿಯ ಉಡುಗೊರೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅರಳಲಿರುವ ಪೇರಲ ಗಿಡ ..!

ತಿರುವನಂತಪುರ: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪಸರಿಸುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಕೇರಳದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಪೇರಲೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅರಳಲಿದೆ..!

ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಬಾಲಕಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಪೇರಲ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡವನ್ನು, ನಟ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದರು. ಮೋದಿಯವರು, ಈ ಪೇರಲ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೊವನ್ನು ಅವರು ಗುರುವಾರ ತಮ್ಮ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

‘ಪಟ್ಟಣಂತ್ತಿಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಳನದ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಕುಟುಂಬದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿರುವ ಪೇರಲ ಗಿಡ, ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅರಳಲಿದೆ‘ ಎಂದು ಫೋಟೊ ಜೊತೆಗೆ ಬರೆದಿದ್ದರು.

(1/4) Nurtured by a thoughtful young girl in a courtyard of Pathanapuram, all set to bloom in the residence of the Indian Prime Minister. Handed over the guava sapling presented by Jayalakshmi (on my visit to Gandhi Bhavan) to the @PMOIndia @narendramodi ji yesterday as promised. pic.twitter.com/2C2oHAJa02

— Suresh Gopi (@TheSureshGopi) September 2, 2021