ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: 18 ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ– ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಟ್ಟಿ

ಮುಂಬೈ: ಏಕನಾಥ ಶಿಂದೆ ನೇತೃತ್ವದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಮತ್ತು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡಣವಿಸ್ ತಲಾ 9 ಶಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 18 ಶಾಸಕರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಭವನದ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೋಶಿಯಾರಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಿದರು.

ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಚಿವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ

ಶಿವಸೇನೆಯಿಂದ:

* ದಾದಾಜಿ ಭೂಸೆ– ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆ

* ಉದಯ್ ಸಮಂತ್- ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆ

* ಗುಲಾಬರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್– ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆ

* ಸಂದೀಪನ್‌ ಭೂಮಾರೆ- ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆ

* ಶಂಭುರಾಜ್ ದೇಸಾಯಿ

* ತಾನಾಜಿ ಸಾವಂತ್- ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆ

* ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್– ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆ

* ದೀಪಕ್ ವಸಂತ ಕೇಸರಕರ್– ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆ

ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ:

* ಸಂಜಯ್ ರಾಥೋಡ್– ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆ

* ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ್– ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆ

* ಸುಧೀರ್ ಮುಂಗಂತಿವಾರ್– ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆ

* ಗಿರೀಶ್ ಮಹಾಜನ್– ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆ

* ಸುರೇಶ್ ಖಾಡೆ – ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆ

* ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ವಿಖೆ ಪಾಟೀಲ್

* ಮಂಗಲ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಲೋಧಾ

* ರವೀಂದ್ರ ಚವ್ಹಾಣ್– ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆ

* ವಿಜಯ್ ಗವಿತ್ – ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆ

* ಅತುಲ್ ಮೊರೇಶ್ವರ್ ಸೇವ್– ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆ

Maharashtra Cabinet expansion | Governor Bhagat Singh Koshyari administers the oath of office to 18 MLAs as ministers pic.twitter.com/2eDIBVxWj3

— ANI (@ANI) August 9, 2022