ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಎಂ ಮಗಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿದ ಸಚಿವ

ಕಠ್ಮಂಡ್‌: ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜ್ಯದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ತೆಮ್ಜೆನ್ ಇಮ್ನಾ ಅಲೋಂಗ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೆಫಿಯು ರಿಯೊ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್‌ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿವ ತೆಮ್ಜೆನ್ ಇಮ್ನಾ ಅಲೋಂಗ್ ಭರ್ಜರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಘಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಚಿವರು ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೆಮ್ಜೆನ್ ಇಮ್ನಾ ಅಲೋಂಗ್ ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಅವರು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೆಫಿಯು ರಿಯೊ ಅವರ ಮಗಳ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುರ್ತಾ ಪೈಜಾಮ ಮತ್ತು ಸದ್ರಿ ಧರಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.

The body says what words cannot. 😬

माननीय मुख्यमंत्री श्री नेफियू रियो जी, की बेटी के शादी में मैंने भी दो स्टेप्स लगा दिया 🕺 pic.twitter.com/QjtecDGxjD

— Temjen Imna Along (@AlongImna) November 13, 2022