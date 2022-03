ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಇಂಧನದಿಂದ ಓಡುವ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಗಡ್ಕರಿ!

ನವದೆಹಲಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರಗಳು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಲಿತ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಸತ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಗಡ್ಕರಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಸತ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಲಿತ ಕಾರನ್ನು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕಾರಿನ ಹೆಸರು ‘ಮಿರೈ’, ಜಪಾನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಮಿರೈ' ಪದದ ಅರ್ಥ 'ಭವಿಷ್ಯ' ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಳಸಿ ಓಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

India will soon become Green Hydrogen exporting country.

In line with PM Shri @narendramodi ji’s vision of clean and cutting-edge mobility in India, our government, through ‘National Hydrogen Mission’ is committed to focus on green and clean energy. pic.twitter.com/FOQ9pHznfh

— Office Of Nitin Gadkari (@OfficeOfNG) March 30, 2022