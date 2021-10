ಸತತ 7ನೇ ದಿನವೂ ಏರಿದ ತೈಲ ದರ: ಎಷ್ಟಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆ?

ದೆಹಲಿ: ಸತತ ಏಳನೇ ದಿನವೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್‌ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ 30 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹104.44 ಆಗಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್‌ 35 ಪೈಸೆ ಏರಿದ್ದು ₹93.17 ಆಗಿದೆ.

Prices of petrol and diesel rise by Rs 0.30 (at Rs 104.44/litre) and Rs 0.35 (at Rs 93.17/litre) respectively in Delhi today.

In Mumbai, petrol is priced at Rs 110.41/litre (up by Rs 0.29) and diesel costs Rs 101.03/litre (up by Rs 0.37) today. pic.twitter.com/i45MgOcAUh

