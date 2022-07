ಡೆಂಗಿ, ಚಿಕುನ್‌ ಗುನ್ಯಾ ತಡೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೊಳ್ಳೆ ಸಂಶೋಧನೆ

ಪುದುಚೇರಿ: ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟದಿಂದ ಹೈರಾಣಾಗದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹರಡುವ ಡೆಂಗಿ, ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾದಂತಹ ರೋಗಗಳು ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಹಾಕಲು ಪುದುಚೇರಿಯ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿಯ (ಐಸಿಎಂಆರ್) ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು(ಇಇಆರ್‌ಸಿ) ಹೊಸ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದೆ.

ಹೌದು, ಮುಳ್ಳನ್ನು ಮುಳ್ಳಿನಿಂದಲೇ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ, ಡೆಂಗಿ ಮತ್ತು ಚಿಕುನ್ ಗುನ್ಯಾ ಹರಡುವ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂತಾನವನ್ನೇ ತಡೆದು ಸೋಂಕಿಲ್ಲದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಡು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಯೋಗಗೊಂಡು ಈ ರೋಗಗಳ(ಡೆಂಗಿ, ಚಿಕುನ್ ಗುನ್ಯಾ) ಸೋಂಕಿಲ್ಲದ ಲಾರ್ವಾಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ.

#WATCH | Puducherry| Prepared mosquitoes to replace Dengue & Chikungunya mosquitoes. Will release female ones which will mate with males&produce larvae who don't have these viruses. We've prepared mosquitoes&eggs & can release them anytime: Dr Ashwani Kumar Director ICMR-VCRC pic.twitter.com/zKx7Yb3s1Y

— ANI (@ANI) July 6, 2022