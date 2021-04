ನವದೆಹಲಿ: ಕೋವಿಡ್ ಪೀಡಿತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸುವ 'ರೆಮ್‌ಡಿಸಿವಿರ್' ಔಷಧಿಯ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಚಿವ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದಿಂದಾಗಿ 'ರೆಮ್‌ಡಿಸಿವಿರ್' ಬೆಲೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕರು ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ₹5,400ರಿಂದ ₹3,500ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋವಿಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರಿಂದ 'ರೆಮ್‌ಡಿಸಿವಿರ್' ರಫ್ತು ನಿಷೇಧ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 4 ಲಕ್ಷ ಬಾಟಲ್‌ಗಳಷ್ಟು ರಫ್ತನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ದೇಶೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇಒಯು/ಎಸ್‌ಇಝಡ್ ಘಟಕಗಳನ್ನೂ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಔಷಧ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔಷಧ ದರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (ಎನ್‌ಪಿಪಿಎ) 'ರೆಮ್‌ಡಿಸಿವಿರ್' ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ತಿಂಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು 28 ಲಕ್ಷ ಬಾಟಲ್‌ಗಳಿಂದ 41 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 6.69 ಲಕ್ಷ ಬಾಟಲ್‌ಗಳಷ್ಟು 'ರೆಮ್‌ಡಿಸಿವಿರ್' ಅನ್ನು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ರೆಮ್‌ಡಿಸಿವಿರ್' ಉತ್ಪಾದನೆ ಸೌಕರ್ಯ, ವೇಗ ಹಾಗೂ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮೂಲಕ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

On Govt’s intervention, major Manufacturers of #Remdesivir have voluntarily reduced its MRP ranging from Rs 5400 to less than Rs 3500 by 15.04.2021. This will support PM @narendramodi's efforts to fight #COVID19. — Sadananda Gowda (@DVSadanandGowda) April 16, 2021

Remdesivir placed under Export ban wef 11.04.2021 to increase supply in domestic market. Its supplies of approx 4 lakh vials meant for Export is being diverted by manufacturers to fulfil domestic requirement. EOU/SEZ units are also being enabled to supply for domestic market. — Sadananda Gowda (@DVSadanandGowda) April 16, 2021

Total 6.69 lacs vials of #Remdesivir have been made available to different States/UTs of the country during the last 5 days. The supply has been ramped up in the most effective states. — Sadananda Gowda (@DVSadanandGowda) April 16, 2021