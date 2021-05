ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ತಲುಪಿದ ‘ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ವಿ’ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆಯ 2ನೇ ಕಂತು

ಹೈದರಾಬಾದ್‌: ರಷ್ಯಾ ತಯಾರಿಸಿರುವ ‘ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ವಿ’ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆಯ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಚ್‌ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ತಲುಪಿದೆ.

‘ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ವಿ’ ಲಸಿಕೆಯ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಚ್‌ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ‘ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ವಿ’ಯ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ರೆಡ್ಡೀಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ ಮೇ 14ರಂದು ಶೇಕಡ 5ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ₹948 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್‌ ವಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

‘ಭಾರತದ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್‌ ವಿ ಲಸಿಕೆಯು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಚ್‌ ಅನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲಸಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ’ ಎಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ರಾಯಭಾರಿ ನಿಕೋಲಾಯ್ ಕುಡಸೇವ್‌ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇ 1 ರಂದು ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್‌ ವಿ ಲಸಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ 1.50 ಲಕ್ಷ ಡೋಸ್‌ಗಳಿದ್ದವು.

Given the recent launch of the Russian vaccine in the Indian vaccination campaign, this second delivery has become very timely. The efficacy of the #SputnikV is well-known in the world. https://t.co/AcqoxHERBc

— Nikolay Kudashev 🇷🇺 (@NKudashev) May 16, 2021