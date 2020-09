ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಪಾಹಾರ ಗೃಹ ತೆರೆದ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು

ಕೊಯಮತ್ತೂರು: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳ ಗುಂಪೊಂದು 'ಕೊವಾಯ್‌ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಿಚನ್' ಎಂಬ ಉಪಾಹಾರ ಗೃಹವನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ.

ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರುವ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳ ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಸಂಗೀತಾ ಎಂಬುವವರು, 'ನಾವು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಾಹಾರ ಗೃಹವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Tamil Nadu: A group of transgenders opens an eatery, Covai Trans Kitchen in Coimbatore. Sangeetha, chief of Coimbatore Transgenders Association, says "We plan to open another eatery. It's important that people of our community stop begging & become self-reliant." (08.09) pic.twitter.com/bm4QQnMpPE

