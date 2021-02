ಪಟಾಕಿ ದುರಂತ: 19 ಮಂದಿ ಸಾವು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹ 5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ

ಚೆನ್ನೈ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸತ್ತೂರು ಬಳಿ ಇರುವ ಪಟಾಕಿ ತಯಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 19ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಚ್ಚಂಕುಲಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದೆ. ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 30 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

#UPDATE Tamil Nadu:Death toll rises to 19 in the fire incident that took place at firecracker factory in Virudhunagar y'day

PM & CM announced ex-gratia of Rs 2 Lakhs & Rs 3 Lakhs each respectively to kin of deceased; Rs 50,000 & Rs 1 Lakh each respectively for critically injured

