₹ 8.86 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಹೆರಾಯಿನ್ ಇದ್ದ 86 ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ನುಂಗಿದ್ದ ತಾಂಜೇನಿಯಾ ಪ್ರಜೆ

ಚೆನ್ನೈ: ಸಿನಿಮೀಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಎನ್‌ಐ ಟ್ವೀಟಿಸಿದೆ.

ಎಟೆಬ್ಬೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ತಾಂಜೇನಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಮಾರು ₹ 8.86 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಹೆರಾಯಿನ್ ಇದ್ದ 86 ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಗಳನ್ನು ನುಂಗಿದ್ದ. ಚೆನ್ನೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

Chennai Airport AIU Officers intercepted a Tanzanian National Passenger on July 14 who arrived from Entebbe. 86 capsules containing 1.266 kgs of Heroin, worth Rs 8.86cr found concealed by swallowing the capsules. The same was recovered/seized. Passenger arrested: Custom officials pic.twitter.com/fq36SRkwRC

— ANI (@ANI) July 21, 2022